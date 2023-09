Brescia-Ascoli, Moncini risponde a Falzerano. 1-1 al “Rigamonti”

Contro l’Ascoli il Brescia perde l’imbattibilità di gol subiti, ma colleziona il quinto risultato utile consecutivo rimontando a cinque minuti dal termine lo svantaggio iniziale.

A partire meglio è la formazione ospite che sfrutta al meglio la velocità dei propri esterni. Nelle prime battute di gioco il Brescia è in difficoltà e al quarto d’ora i marchigiani passano in vantaggio: Rodriguez s’invola sulla sinistra e serve Falzerano che di destro batte un non troppo reattivo Lezzerini.

Il Brescia impiega tempo a riprendersi dal gol subito, ma riesce a contenere le sfuriate avversarie fino alla mezz’ora quando le Rondinelle iniziano a farsi vedere con insistenza in zona offensiva. L’Ascoli soffre ed è costretta a rifugiarsi in calcia d’angolo da cui nasce una ghiotta occasione: Bjarnason vince un contrasto e mette la palla al centro per Borrelli che di testa batte Viviano, ma Botteghin salva il risultato con un intervento provvidenziale. I bianconeri provano a scuotersi in contropiede, ma sul finire della partita devono ringraziare ancora una volta Botteghini che stavolta respinge il tiro a botta sicura di Bianchi di Bianchi su assist di Cistana.

In avvio di ripresa l’Ascoli trova il gol con Nestorovski, ma l’azione è fermata per posizione irregolare dello stesso attaccante. La rete annullata, però, è solo un episodio perché a fare la partita è il Brescia. La formazione di mister Gastaldello è più disinvolta, ma sotto porta è troppo imprecisa. Al 54’ Paghera conquista un ottimo pallone e serve Mancini che si presenta al tiro mancano però lo specchio della porta. Le Rondinelle alzano il ritmo e al 65’ Viviano è chiamato agli straordinari per respingere in tuffo il destro a giro di Bianchi. Il Brescia ci riprova più tardi anche con un colpo di testa di Cistana, ma la difesa bianconera erige a un muro a protezione della porta e si salva ancora. Il pubblico biancoblù le Rondinelle che a cinque minuti dal termine trovano il gol del meritato pareggio: tiro-cross di Bisoli e palla in area dove arriva Moncini che dalla breve distanza devia il pallone in rete.

Il gol accende il Brescia che crede e trova il sorpasso al minuto 90 con Olzer, ma il suo gol con il piede mancino è annullato per fuorigioco iniziale di Bianchi. È di fatto l’ultima occasione della partita che termina con il punteggio di 1-1.

Terzo pareggio consecutivo per il Brescia, atteso venerdì 6 ottobre dal derby casalingo contro la Feralpisalò.

IL TABELLINO

BRESCIA - ASCOLI 1-1

BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini, Papetti (81’ Olzer), Cistana, Mangraviti, Dickmann, Bisoli, Galazzi (72’ Huard), Fares (46’ Fogliata), Bjarnason (46’ Paghera), Bianchi, Borrelli (53’ Moncini). A disposizione: Andrenacci, Adorni, Jallow, Ndoj. Allenatore: Gastaldello.

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano, Bayeye, Bellusci, Botteghin, Giovane (78’ Kraja), Gnahore (63’ Falasco), Di Tacchio, Falzerano (68’ Milanese), Nestorovski (78’ Quaranta), Rodriguez (68 Manzari), Mendes. A disposizione: Barosi, Bolletta, Caligara, D’Uffizi, Haveri, Masini, Millico. Allenatore: Viali.

ARBITRO: Gariglio di Pinerolo

ASSISTENTI: Moro di Schio; Catallo di Frosinone.

RETI: 85′ Moncini - 15′ Falzerano.

AMMONITI: Bisoli, Cistana, Van de Looi - Caligara

NOTE: Spettatori: 4971. Angoli 1-11. Recupero: 1’-4’.