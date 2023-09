Brescia-Ascoli, le dichiarazioni del post partita

Squadra in casa

Quinto risultato utile consecutivo per le Rondinelle che al “Rigamonti” hanno riacciuffato il pareggio nei minuti finali contro contro l’Ascoli. Partita complicata nel primo tempo, decisamente a tinte biancoblù nella ripresa.



Al termine della partita ha parlato in conferenza stampa il tecnico Daniele Gastaldello.Queste le parole del mister delle Rondinelle: “Avremmo meritato di vincere la partita anche se non mi è piaciuto il primo tempo come abbiamo interpretato la partita. Volevo una squadra più aggressiva, più alta e che alzasse il ritmo sia con la palla che senza. Quando l’abbiamo fatto siamo stati pericolosi ed è quello che ho chiesto ai ragazzi a fine prime tempo. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, abbiamo creato diverse occasione recuperando la partita fino a sfiorare di vincerla. La difesa a tre mi sta piacendo, ì difensori stanno facendo bene e dobbiamo continuare a fare così. La Serie B è un campionato difficile e dobbiamo mantenere sempre alta l’attenzione. Mi piace pensare positivo e vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. Nel primo tempo la prestazione poteva essere migliore, ma nel secondo tempo la reazione della squadra è stata importante perché ha recuperato una partita difficile sfiorando anche la vittoria. Dobbiamo proseguire su questa strada con questa mentalità”.