Brescia raggiunto in extremis dall’Ascoli

Pareggio che sa di beffa per il Brescia raggiunto nei minuti di recupero dall’Ascoli tra le proteste del pubblico per le decisioni arbitrali che hanno portato all’azione del gol.

Buon avvio di gara del Brescia che mette alle strette l’Ascoli prima con Ayè che però calcia debolmente, poi con Van de Looi che ci prova dalla distanza trovando però l’opposizione di Guarna. La formazione marchigiana si fa vedere sterilmente nei pressi dell’area bresciana, mentre le rondinelle cercano la via del gol con più insistenza come al 43’ quando Ndoj calcia in porta da calcio piazzato, ma Guarna difende bene lo specchio.

Nella ripresa il Brescia alza il ritmo e al minuto 54 sblocca la partita: Ndoj crossa bene al centro dell’area per Ayè che si libera della marcatura e di testa supera Guarna. Gli ospiti non perdono tempo e in una manciata di minuti collezionano due occasioni da rete con Dionisi: prima in scivolata da pochi passi su assist di Falasco, poi un tiro da dentro l’area che Lezzerini para in presa sicura. L’Ascoli ci riprova dopo il quarto d’ora da calcio piazzato con Falasco che calcia forte, ma troppo centrale. Partita accesa e stavolta è il Brescia a mettere in affanno l’Ascoli con Ayè che prova a risolvere un batti e ribatti in area, ma Botteghin devia in angolo. Al minuto 71’ Lezzerini è provvidenziale a negare il gol sulla conclusione da fuori area di Pedro Mendes. Il pareggio arriva però al 93’ sugli sviluppi di un calcio di punizione discutibile al limite dell’area fischiato dall’arbitro per fallo di Nuamah che invece era intervento in netto anticipo sul centrocampista dell’Ascoli. Ne poteva nascere una ripartenza per le rondinelle che invece si vedono costrette a difendersi dall’assalto finale. La punizione marchigiana è respinta dalla barriera e dal prosieguo dell’azione scaturisce un nuovo calcio piazzato da posizione defilata. Ciciretti crossa al centro, Botteghin è libero sul secondo palo e colpisce di testa superando Lezzerini che tocca, ma senza riuscire a evitare il gol. Lezzerini protesta vistosamente con l’arbitro e viene allontanato dal campo costringendo Bisoli a indossare i guanti del portiere per l’ultimo minuto di gioco.

Pareggio beffardo del Brescia che tornerà in campo domenica 12 novembre alle 16:15 in trasferta contro la Ternana.

IL TABELLINO

BRESCIA – ASCOLI 1-1

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Karacic, Cistana (74′ Mangraviti), Adorni, Huard; Bisoli, van de Looi, Ndoj (87′ Galazzi); Olzer; Bianchi (74′ Moreo), Ayé (82′ Nuamah). A disposizione: Andrenacci, Jallow, Garofalo, Benali, Niemeijer. Allenatore: Clotet.

ASCOLI (3-5-2): Guarna; Simic, Botteghin, Quaranta; Falzerano (68′ Adjapong), Collocolo, Eramo (83′ Giovane), Caligara (68′ Lungoyi), Falasco (87′ Ciciretti); Gondo (46′ Pedro Mendes), Dionisi. A disposizione: Baumann, Bellusci, Giordano, Salvi, Tavcar, Buchel, Palazzino. Allenatore: Bucchi.

ARBITRO: Gariglio di Pinerolo.

ASSISTENTI: Gualtieri di Asti; Ricci di Firenze.

RETI: 54′ Ayé - 93′ Botteghin.

AMMONITI: Bisoli, Cistana, Moreo - Caligara.

ESPULSI: Lezzerini.

Fonte immagine: Brescia Calcio.