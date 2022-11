Brescia vs Ascoli: i convocati di mister Clotet

Dodicesima giornata del campionato di Serie B con il Brescia che sabato affronterà davanti il suo pubblico l’Ascoli allenato dal mister Cristian Bucchi. Stessi punti per le due formazioni entrambe appaiate a quota 18 punti a 6 lunghezze dalla capolista Frosinone e con un vantaggio di 7 punti sulla zona play out. Reduce dal pareggio last minute firmato Cistana contro il Genoa, mister Clotet ha preparato al meglio la settimana per affrontare un Ascoli in ottimo stato di forma e reduce dalla vittoria esterna per 2 a 0 sul Venezia.

Vicino alla squadra e presente al campo sportivo di Torbole anche il Presidente Massimo Cellino che in questi giorni ha voluta trasmettere la giusta carica alla squadra. Servirà, infatti, una partita di carattere e lo sa bene anche il mister Pep Clotet che in conferenza stampa ha parlato così:"La squadra arriva da una prestazione di carattere e sono contento della mentalità acquisita. Abbiamo giocatori giovani come Bianchi che stanno crescendo molto e sono sempre pronti ad apprendere. Moreo e Benali stanno bene".

Ecco i convocati di Mister Clotet per la sfida contro l’Ascoli.

1 Andrenacci, 2 Karacic, 3 Huard, 4 Adorni, 5 van de Looi, 6 Galazzi, 8 Ndoj, 9 Moreo, 11 Ayé, 12 Lezzerini, 14 Mangraviti, 15 Cistana, 16 Garofalo, 18 Jallow, 19 Nuamah, 20 Niemeijer, 24 Bianchi, 25 Bisoli, 27 Olzer, 28 Benali.