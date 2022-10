Brescia: Andrea Cistana torna in gruppo

Le rondinelle si sono allenate nella mattinata di martedì 11 ottobre in vista della sfida di sabato contro il Cagliari. Dopo attivazione e riscaldamento, i ragazzi di Pep Clotet hanno svolto esercitazioni tattiche ed una partitella finale. La notizia più bella arriva dal rientro in gruppo di Andrea Cistana che sta recuperando dall’infortunio subito il 29 agosto in occasione della partita contro il Como. Lavoro differenziato, invece, per Fran Karacic alle prese con un leggero affaticamento muscolare.

Fonte immagine: Brescia Calcio.