Brescia, termina 6-0 il test con la Primavera

È terminata con il punteggio di 6 a 0 l’amichevole in famiglia disputata presso il centro sportivo di Torbole tra il Brescia e la formazione Primavera biancoblù. A trascinare le “grandi” Rondinelle alla vittoria sono stati Moncini, Galazzi e Borrelli autori di due gol ciascuno. Buon allenamento per entrambe le formazioni che al termine della sosta per le nazionali torneranno in campo: la Prima Squadra di Gastaldello in trasferta contro il Lecco, la Primavera di Belingheri sul campo dell’Albonoleffe per l’esordio stagionale.

IL TABELLINO

BRESCIA - BRESCIA PRIMAVERA 6-0

PRIMO TEMPO

BRESCIA: Lezzerini, Fares, Bjarnason, Moncini, Riviera, Maccherini, Galazzi, Dickmann, Borrelli, Papetti, Besaggio.

BRESCIA PRIMAVERA: Andrenacci, Savalli, Pandini, Bedossi, Faggiano, Tomaselli, Maucci, Maisterra, Grossi, Ferro, Nuamah.

SECONDO TEMPO

BRESCIA: Andrenacci (Cortese), Fares (Galazzi), Moncini (Ferro), Cistana, Riviera, Nuamah, Fogliata, Olzer, Adorni, Borrelli (Bianchi), Besaggio.

BRESCIA PRIMAVERA: Cortese (Andreoli), Maffeis, Maccherini, Savalli (Bicelli), Faggiano (Di Jeva), Contessi, Ghidini (Raia), Caliendo (Congia), Faye (Posniak), Orlandi, Levy.

RETI: 2 Moncini, 2 Galazzi, 2 Borrelli.