Sei gol per il Brescia nell’amichevole con l’Offanenghese

Le Rondinelle hanno superato 6 a 0 l’Offanenghese nell’allenamento congiunto disputato questo pomeriggio presso il Centro Sportivo di Torbole Casaglia. La partita, suddivisa in tre tempi da 35 minuti, è stata firmata dalla tripletta di Niemeijer e dalle marcature di Labojko, Bianchi e Rodriguez.

Non presenti alla sessione pomeridiana gli indisponibili Cistana e Olzer a cui si sono aggiunti Adorni, Huard e Ndoj che hanno svolto un lavoro differenziato.

Seppur a ritmi non elevati, è stato un buon test per la squadra di mister Gastaldello in vista della trasferta di sabato prossimo ad Ascoli, fondamentale per le sorti della stagione.

Fonte immagine: Brescia Calcio.