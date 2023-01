Brescia al lavoro per prepara la sfida al Südtirol

Il Brescia ha ripreso oggi gli allenamenti in vista del ritorno in campionato contro il Südtirol in programma domenica 15 gennaio alle ore 14. Le rondinelle si sono ritrovate presso il Centro Sportivo di Torbole Casaglia guidati dal tecnico Aglietti che ha coordinato la seduta. Dopo la prima fase attivazione e riscaldamento, Bisoli e compagni hanno svolto lavoro atletico e partitelle a tema a campo ridotto. Ancora assente Bertagnoli, mentre Jallow e Cistana hanno svolto un lavoro differenziato. Le rondinelle proseguiranno gli allenamenti nella giornata di mercoledì con una doppia seduta.