Il Brescia prepara la sfida alla capolista Frosinone

Le Rondinelle sono al lavoro da due giorni presso il Centro Sportivo di Torbole Casaglia agli ordini di Pep Clotet in vista della sfida contro il Frosinone dell’ex Fabio Grosso. I giocatori biancoblù hanno svolto principalmente lavoro atletico e fisico tra campo e palestra a differenza di Emanuele Ndoj e Giacomo Olzer che hanno lavorato a parte. In gruppo è tornato Andrea Cistana che domenica al Rigamonti potrebbe tornare tra i convocati. Venerdì è prevista una nuova seduta al pomeriggio prima della rifinitura in programma sabato.

Fonte immagine: Brescia Calcio.