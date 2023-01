Il Brescia prepara la trasferta di Como

Dopo la sconfitta interna contro il Frosinone, il Brescia s’è riunito questa mattina presso il Centro Sportivo di Torbole Casaglia per riprendere gli allenamenti in vista della sfida di sabato contro il Como. Una partita già decisiva per le Rondinelle che attualmente sono soltanto a due punti di vantaggio sulla zona play out il cui ultimo posto è occupato proprio dai lariani appaiati al Cittadella e al Benevento.

Agli ordini di mister Clotet, Bisoli e compagni hanno svolto un lavoro di attivazione e riscaldamento per poi proseguire con lavori atletici e una partitella a campo ridotto. Ancora lavoro differenziato, invece, per Andrea Cistana ancora alle prese con il recupero dall’infortunio.

Fonte immagine: Brescia Calcio.