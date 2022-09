Il Brescia ha ripreso gli allenamenti in vista del Bari

Lunedì pomeriggio le rondinelle hanno ripreso gli allenamenti presso il centro sportivo di Torbole in vista della trasferta di sabato contro il Bari in programma alle ore 14 allo stadio San Nicola. Dopo un lavoro di attivazione e riscaldamento, la squadra ha svolto un lavoro atletico ed esercitazioni tecnico tattiche a campo ridotto. Mister Clotet ha potuto lavorare con il gruppo al completo a eccezione di Andrea Cistana che ha seguito un lavoro differenziato per recuperare dall’infortunio.

Fonte immagine: Brescia Calcio.