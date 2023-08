Brescia, Bianchi firma la rimonta sul Padova

Squadra in casa

La preparazione estiva del Brescia prosegue tra allenamenti e partite amichevoli che finora stanno dando segnali incoraggianti al tecnico Gastaldello. Nella giornata di mercoledì 2 agosto le Rondinelle hanno affrontato il Padova in un allenamento congiunto presso il centro sportivo di Torbole.

Nella prima parte di gara meglio il Padova, più fresco a anche più vicino al gol in almeno un paio di occasioni con De Marchi prima e Villa poi. Il Brescia si fa vedere intorno alla mezz’ora con Garofalo che ne servito da Bianchi calcia da fuori area trovando la pronta opposizione dell’estremo difensore veneto. Passano però pochi minuti e De Marchi apre le marcature portando in vantaggio il Padova con un tiro sul primo palo che sorprende Andrenacci. Prima della fine del primo tempo Bianchi prova riportare il parziale in parità, ma la sua conclusione termina a lato.

Nella seconda frazione di gioco è sempre Bianchi il più propositivo dei biancoblù. L’attaccante del Brescia prima colpisce il palo e poi al 70’ trova il gol del pari con un bellissimo tiro sul quale Zanellati non può nulla.

Dopo il gol, entrambi i mister effettuano numerosi cambi e la partita si avvia al triplice fischio senza occasioni degne di nota.

Buon test per la squadra di mister Gastaldello dopo la vittoria nel derby contro il Lumezzane in vista del prossimo impegno in programma sabato 5 agosto alle ore 18 con il Breno.

IL TABELLINO

BRESCIA - PADOVA 1-1

BRESCIA: Andrenacci (71′ Cortese), Muca (71′ Maccherini), Cistana (71′ Papetti), Mangraviti (71′ Adorni), Pace (26′ Riviera), Van de Looi (71′ Viviani), Garofalo, Galazzi (71′ Fogliata), Ndoj (71′ Olzer), Bianchi, Niemeijer (71′ Nuamah). Allenatore: Gastaldello.

PADOVA: Zanellati (75′ Donnarumma), Delli Carri, Villa (64′ Kirwan), Calabrese, Crescenzi (10′ Ilie), Radrezza (30′ Bacci), Kirwan (55’ Capelli), Varas, De Marchi (89′ Varagnolo), 10 Dezi (55’ Fusi), Liguori (75’ Beccaro). Allenatore: Torrente.

ARBITRO: Beretta di Bergamo.

RETI: 38′ De Marchi, 70′ Bianchi.