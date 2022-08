Brescia: ripresi gli allenamenti per l’esordio in campionato

Dopo la prova convincente contro il Pisa e il conseguente passaggio ai sedicesimi di Coppa Italia, il Brescia ha ripreso gli allenamenti a Torbole Casaglia in vista dell’esordio in campionato fissato sabato 14 agosto allo stadio “Mario Rigamonti” di Brescia contro la neopromossa Sudtirol. Nella mattinata odierna la squadra di Pep Clotet ha svolto una sessione di lavoro atletico e poi ha concluso la seduta con una partitella a campo ridotto. Buone notizie per Pep Clotet che con il definitivo rientro in gruppo di Matthieu Huard può contare sull’intera rosa.

Il programma settimanale prevede sessioni mattutine, eccetto giovedì nel quale le Rondinelle osserveranno una giornata di riposo, fino all’esordio in campionato.

Fonte immagine: Brescia Calcio.