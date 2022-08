Brescia: ripresi gli allenamenti in vista del Frosinone

Nella mattinata di martedì 16 agosto le rondinelle hanno ripreso gli allenamenti a Torbole Casaglia in vista della sfida di domenica ore 20:45 allo stadio “Benito Stirpe” contro il Frosinone di Fabio Grosso. Dopo un lavoro di attivazione e riscaldamento, i giocatori di Pep Clotet hanno svolto una seduta all'insegna del lavoro atletico culminata con una partitella a campo ridotto. Palestra per Stefano Moreo e differenziato per Emanuele Ndoj, entrambi alle prese con lievi contusioni subite nel match contro il Südtirol. Entrambi non destano preoccupazione e rientreranno in gruppo già nella giornata di domani.

Il programma settimanale prevede sempre allenamento al mattino con partenza per Frosinone nel primo pomeriggio di sabato.

Fonte immagine: Brescia Calcio.