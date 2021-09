Brescia – Alessandria: Inzaghi a caccia dei tre punti

Sabato 11 settembre il Brescia calcio torna in campo e sfida l’Alessandria: è la terza giornata del campionato di Serie B e un banco di prova utile per confermare l’ottimo avvio di stagione dei ragazzi di Filippo Inzaghi.

Nella consueta conferenza prepartita l’allenatore ha parlato della sfida, sottolineando però gli aspetti su cui il Brescia deve migliorare: “Sarà un test difficile, il Brescia deve migliorare molto e cercare di limare i difetti. Negli ultimi due anni abbiamo preso troppi gol, i ragazzi però si sono allenati bene e vedo un grande spirito da parte di tutti. Ci vorrà aggressività e decisione, se mancheranno questi elementi la sfida potrebbe complicarsi”.

Alla domanda sulla posizione in classifica ricoperta dalla squadra, al momento prima, l’allenatore si smarca: “Delle griglie in questo momento mi interessa ben poco. Ci sono due/tre squadre che sono superiori a noi e basta perdere una gara per cambiare questa griglia”.

Infine una veloce analisi dell’avversario: “Domani conteranno molto le seconde palle: ho visto le altre partite e l’Alessandria non meritava assolutamente di perdere. Sono sicuro che se non saremo tosti diventerà tutto molto complicato per noi. Lascerò a casa alcuni giocatori e mi dispiace molto perché si stanno allenando tutti molto bene, a breve arriverà il momento in cui giocheremo ogni tre giorni e ci sarà tempo e modo di dare spazio a tutti”.

Ecco la lista dei convocati da mister Inzaghi: 1 Joronen, 2 Karacic, 3 Mateju, 5 van de Looi, 6 Ndoj, 7 Spalek, 8 Palacio, 9 Moreo, 11 Bajic, 14 Mangraviti, 15 Cistana, 19 Huard, 21 Labojko, 22 Linner, 23 Cavion, 24 Jagiello, 25 Bisoli, 26 Bertagnoli, 27 Tramoni, 28 Olzer, 29 Pajac, 32 Papetti, 37 Léris.??