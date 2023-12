Fuori Brescia | Aimo Diana esonerato dal Vicenza

Da questa mattina, Aimo Diana non è più l’allenatore del Vicenza. A renderlo noto è la società biancorossa attraverso il proprio sito ufficiale. Insieme al tecnico di Poncarale, è stato sollevato dall’incarico anche il vice allenatore Alessio Baresi.

Aimo Diana ha pagato a caro prezzo la sconfitta esterna maturata lo scorso turno contro il Trento (4-1 il risultati finale) e l’ottavo posto in classifica a meno18 dalla capolista Mantova. Decisamente troppi i punti di svantaggio per una squadra costruita in estate per provare a vincere il campionato.

A sostituire Diana sulla panchina del Vicenza potrebbe arrivare Stefano Vecchi, esonerato a ottobre dalla Feralpisalò che la passata stagione aveva guidato alla promozione in Serie B.

Il comunicato del club

“La Società LR Vicenza comunica che il sig. Aimo Diana è stato sollevato dall’incarico di Allenatore Responsabile della Prima Squadra.

Contestualmente sono stati sollevati dai rispettivi incarichi l’Allenatore in Seconda Alessio Baresi, il Preparatore Atletico Esteban Anitua, il Collaboratore Tecnico Giampaolo Saurini e il Match Analyst Alessandro Belleri.

Il Club desidera ringraziare mister Diana e lo staff per l’impegno profuso in questi mesi e augura loro il meglio per il proprio futuro”.