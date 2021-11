Il Breno si aggiudica il derby bresciano di Coppa Italia: 3 a 0 contro lo Sporting Franciacorta

Vittoria senza storia per il Breno nel derby bresciano contro lo Sporting Franciacorta: un netto 3 a 0 che proietta il Breno direttamente ai sedicesimi di finale di Coppa Italia della serie D. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Gambuzzi coadiuvato da Ottobretti e Iuliano.

Continua il periodo decisamente negativo per lo Sporting Franciacorta, a cui fa da contraltare un’ottima prestazione del Breno: solida, concreta e cinica, aspetti che non sempre hanno caratterizzato la squadra guidata da mister Tacchinardi. Lo Sporting Franciacorta parte con l’acceleratore premuto ma è il Breno che arriva al gol, al 33’ della prima frazione di gioco, con Tanghetti. Da segnalare le ottime parate di Serio su tre conclusioni in porta del Franciacorta.

Il secondo tempo continua sugli stessi binari del primo e Serio dimostra di essere il miglior in campo tra i suoi, protagonista di due grandi parate nei primi tre minuti di gioco della ripresa. L’episodio che indirizza il match è l’espulsione di Marotti per somma di ammonizioni, il Franciacorta rimane così in 10 uomini ed inevitabilmente il Breno conquista più terreno. Tre minuti più tardi arriva il raddoppio del Breno su un errore in disimpegno degli avversari: Goglino ne approfitta ed insacca. Al 47’ il Breno cala il tris e mette la parola fine sulla partita, in gol Cristini.