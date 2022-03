Breno, mister Tacchinardi: “Sapevamo di dover fare una partita di sacrificio”

Il Breno conquista un punto nel derby bresciano contro il Desenzano Calvina nella 29esima giornata di serie D, girone B. L’arbitro della sfida al Comunale Tassara di Breno è stato il signor Allegretta, coadiuvato dagli assistenti Alessandrino e Massari.

Una partita che ha visto il Breno creare più occasioni del Desenzano Calvina, senza però riuscire a concretizzarle. La prima arriva al 27’ del primo tempo con Goglino, autore di una conclusione di sinistro parata ottimamente da Sellitto. La seconda invece è al 35’, con Cristini che calcia sicuro su assist di Tanghetti, Sellitto però si supera e riesce a parare. Nella ripresa, al 33’, viene concesso un calcio di rigore alla squadra di casa: Triglia si incarica della battuta ma Sellitto riesce a parare, confermandosi il migliore in campo tra i suoi.

Al termine della sfida, mister Tacchinardi si dice soddisfatto del punto conquistato: “Sono molto soddisfatto della partita, siamo arrivati con defezioni importanti ma il rammarico c’è. Resta però la soddisfazione per quanto fatto, abbiamo concesso pochissimo agli avversari e abbiamo creato alcune occasioni pericolose. Sapevamo di dover fare una partita di sacrificio per portare a casa qualcosa oggi e l’abbiamo fatto. Peccato per il rigore, Alessandro sarà sempre dispiaciuto ma non si giudica da un calcio di rigore, rimarrà sempre un esempio positivo nonostante quest’anno abbia sbagliato qualche rigore. Triglia è e rimane un giocatore importante per questa squadra fino a fine stagione.”