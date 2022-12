Il Franciacorta si aggiudica l’ultimo derby dell’anno contro il Breno

Turno d’anticipo per Breno e Franciacorta che allo Stadio “Tassara” hanno disputato l’ultimo derby bresciano dell’anno. Ad avere la meglio è stata la formazione franciacortina di mister Sgrò grazie a un avvio di gara fulmineo che ha sorpreso i camuni. Il Franciacorta passa in vantaggio dopo soltanto due minuti con Cappelluzzo bravo ad approfittare di un retropassaggio errato di Mondini. Il Franciacorta insiste e al quarto d’ora Boafo atterra Boschetti in area procurando un calcio di rigore che Bruccini realizza con freddezza. Il Breno reagisce trascinato da Tomaselli che al 25’ ci prova da fuori area, ma il suo destro termina di poco a lato. Al minuto 37 il Breno recrimina per un fallo in area commesso su Tomaselli, ma l’arbitro lascia correre.

Nella ripresa il Breno è per larghi tratti della partita superiore del Franciacorta, ma un super Plechero nega il gol in più occasioni a Confalonieri, Sampietro e Nappello. Il Breno non demorde fino alla fine, ma il Franciacorta resiste agli attacchi del Breno e conquista tre punti importanti.

Nel prossimo turno il Breno sarà ospite dell’Alcione Milano, mentre il Franciacorta affronterà tra le mura amiche di Adro l’Arconatese.

IL TABELLINO

BRENO - FRANCIACORTA 0-2

BRENO (4-4-2): Ansaldi; Boafo (63’ Cristini), Tagliani (67’ Nappello), Carminati (46’ Sampietro ), Turano; Nolaschi, Mondini, Boldini, Tomaselli (79’ Bresciani); Righetti (51’ Pelamatti), Confalonieri. A disposizione: Raimondi, Costanzo, Fredrich. Allenatore: Soave.

FRANCIACORTA (3-5-2): Plechero, Riva, Berna (59’ Orlandi), Scaglia (54’ Bertoni), Boschetti, Ruffini, Cappelluzzo (85’ Invernizzi), Bruccini, Moraschi (59’ Bini), Bertazzoli, Piccinni. A disposizione: Rovelli, Marella, Mozzanica, Muhic, Scarsi. Allenatore: Sgrò.

ARBITRO: Di Nosse di Nocera Inferiore.

ASSISTENTI: Pampaloni di La Spezia; Rossini di Genova.

RETI: 2’ Cappelluzzo, 15’ rig. Bruccini.

AMMONITI: Boafo, Tagliani, Carminati - Cappelluzzo, Riva, Bruccini, Orlandi.

NOTE: Recuperi 0’ e 5’.

Fonte immagine: US Breno.