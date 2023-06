Breno, Davide Bersi è il nuovo allenatore

Dopo l’interruzione del rapporto con il tecnico Cristian Soave, il Breno ha scelto la sua nuova guida tecnica per la stagione 2023/24. Ad allenare la prima squadra camuna sarà Davide Bersi reduce dall’esperienza in Eccellenza con l’Offanenghese.

Di seguito le prime parole di Davide Bersi da neo allenatore granata:

“Sono molto contento di essere a Breno. Le sensazioni erano sin da subito positive, a maggior ragione dopo aver parlato con il Direttore Foresta. Arrivo in una società che ha lavorato molto bene nel corso degli anni e l’ha sempre dimostrato. Sono consapevole di essere giunto in un ambiente molto serio, e non vedo l’ora di poter lavorare e far bene per questi colori”.