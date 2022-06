Breno, annunciato il nuovo mister: arriva Soave

Il Breno ha reso noto il nome del nuovo mister per la prossima stagione e la società sottolinea, attraverso le parole di Andrea Foresta (DS), come si sia mossa con sicurezza e decisione e abbia trovato la migliore soluzione possibile: “Era un cambiamento che avevamo deciso di fare già da gennaio e febbraio, di comune accordo con l’allenatore in quel momento. L’obiettivo principale era tesserare l’allenatore che siamo riusciti ad avere e siamo molto contenti di ciò. Chiediamo buon gioco e crescita del club e non abbiamo dubbi che questi arriveranno.”

La parola è poi passata a mister Soave, alle prime dichiarazioni in quanto allenatore del Breno: “Sensazione fantastica, ho avuto un’accoglienza fantastica. La scelta di Breno è dovuta alla serietà della società e le migliorie avute nel suo percorso, oltre ad un rapporto di lavoro e stima con Andrea. Sono subentrato a Desenzano meno di 12 partite, un percorso breve. Ora partire dall’inizio è sempre un vantaggio e il lavoro di inizio campionato te lo porti dietro per tutta la stagione.”