Breno 1 Leon 2, mister Tacchinardi: “L’abbiamo buttata via noi”

Il Breno non riesce a proseguire la striscia di risultati positivi e si ferma in casa nell’importante match contro il Leon, vincente con una rete in extremis. La squadra di casa paga anche l’essere rimasta in dieci uomini per gran parte del match.

Al Comunale Tassara di Breno, l’arbitro della sfida è stato il signor Mazzer, coadiuvato dagli assistenti Fecheta e Savorani. A passare in vantaggio è stata la squadra di casa, in rete al 21’ del primo tempo grazie ad un gol di Melchiori. Basta però un quarto d’ora al Leon per riequilibrare il punteggio, al duplice fischio si torna sull’1 a 1. Un match costellato di errori per la squadra di mister Tacchinardi, che oltre a dover far fronte ad un’espulsione dopo un quarto d’ora di gioco, sbaglia anche un calcio di rigore. Più cinico invece il Leon, che riesce a segnare la rete del definitivo 2 a 1 al 48’ della ripresa.

È un mister Tacchinardi amareggiato quello che si presenta ai microfoni al termine del match: “La partita è stata condizionata dai nostri errori. Abbiamo sbagliato un gol nel secondo tempo e dovevamo sfruttare meglio l’occasione, abbiamo retto bene in un uomo in meno. Abbiamo perso l’occasione per agganciare i playoff ma ci sono altre cinque possibilità. Abbiamo però fatto tutto noi, segnando noi il match con errori gravi e questo non deve capitare se devi inseguire. Oggi era una partita che sulla carta si poteva vincere ed invece nel primo quarto d’ora l’abbiamo compromessa. Cerchiamo di non mollare fino a quando la matematica non ci condannerà fuori dai playoff.”