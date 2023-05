Borgosatollo, terminata la gestione Santini

È giunto al termine il rapporto tra l’A.C. Borgosatollo e il mister Raffaele Santini. Arrivato sulla panchina biancorossa nella stagione 2020/21, l’ex tecnico di Lumezzane e Lograto lascia la panchina biancorossa di accordo con la Società con la quale ha disputato tre campionati di Promozione conquistando una salvezza mozzafiato nella stagione 2021/22 e un ottavo posto in quella appena terminata.

Di seguito il comunicato della Società biancorossa:

“La società Borgosatollo comunica in modo consensuale il termine del rapporto di collaborazione con Mister Raffaele Santini. Lo ringraziamo enormemente per i risultati raggiunti, la professionalità, la passione e la dedizione dimostrata in questi tre anni a Borgosatollo. Gli auguriamo il meglio per il futuro sportivo e professionale. Grazie infinite Mister!”.