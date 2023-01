Capitan Bisoli prepara la sfida al padre allenatore del Südtirol

Tra Brescia e Südtirol sarà una partita dal sapore familiare perché a sfidarsi in campo ci saranno anche padre e figlio Bisoli: Dimitri capitano delle rondinelle e Pierpaolo Bisoli allenatore degli altoatesini. Raggiunto dalla Gazzetta dello Sport, capitano Bisoli ha raccontato così l’avvicinarsi della sfida: “Spero di fargli lo scherzetto a Bolzano. La partita è iniziata il giorno in cui lui ha firmato per il Südtirol. La sentiamo molto, io forse di più, perché poi quest’estate ci dovremo sfottere. Per me è sempre stato un mito. Io non avevo Ronaldo e Messi, avevo lui: una figura importante, se ho fatto questa carriera lo devo a lui. Adesso ci sentiamo tre volte al giorno e d’estate ci alleniamo insieme, mi fa i cazziatoni”.

Fonte immagine: Brescia Calcio.