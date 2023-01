Bertagnoli e il Brescia insieme fino al 2026

Massimo Bertagnoli ha rinnovato ufficialmente il suo contratto con il Brescia. Il centrocampista classe 1999 ha prolungato il rapporto con il club biancoblù fino al 30 giugno 2026. Arrivato nell’agosto 2021 dal Chievo Verona, Bertagnoli ha sinora collezionato 55 presenze e 4 gol con le rondinelle. Come si legge dal comunicato del club di Via Solferino, “il rinnovo fa parte della politica societaria volta all’orgoglio e all’attaccamento per questi colori, un segnale forte di fiducia, appartenenza e vicinanza, dopo il grave infortunio subito dal calciatore”. Un gesto importante da parte del Brescia che ha confermato la propria fiducia a Bertagnoli nonostante l’infortunio che le terrà ancora a lungo lontano dal campo.

Fonte immagine: Brescia Calcio.