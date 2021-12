La Bedizzolese vince nel recupero della nona giornata di Eccellenza: 2 a 1 contro l’Atletico Castegnato

Mercoledì si è svolto presso lo stadio Siboni di Bedizzole il recupero della nona giornata del campionato Eccellenza, girone C. La Bedizzolese ha ospitato l’Atletico Castegnato, il match era stato precedentemente rinviato per ragioni dovute al maltempo: 2 a 1 il risultato finale. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Copelli, coadiuvato dagli assistenti Bevilacqua e Candiani.

La sfida si è sbloccata solo nei secondi quarantacinque minuti di gioco: nel corso della prima parte di gara nessuna delle due squadre ha spinto in fase offensiva, preoccupandosi maggiormente di difendere. Lo stesso canovaccio tattico si è ripetuto per la prima parte del secondo tempo, il risultato si è poi sbloccato al 35’ a favore della Bedizzolese, con Tereziu, e le squadre si sono più aperte. La formazione di casa ha aumentato i giri del motore alla ricerca del raddoppio per mettere, per quanto possibile, il risultato al sicuro. La seconda rete è arrivata quattro minuti più tardi, con Paghera. La rete dell’Atletico Castegnato invece è arrivata a tempo pressoché scaduto, su calcio di rigore assegnato al 47’ e trasformato da Marrazzo.

La vittoria permette alla Bedizzolese di arrivare a quota 13 punti ed allontanarsi, momentaneamente, dalla zona playout. Serve però una vittoria nella prossima giornata per mettere qualche punto in più rispetto alla zona calda della classifica, sono infatti numerose le squadre a quota 13 ed un passo falso di una di queste formazioni causerebbe un rientro nei posti validi per i playout. Il prossimo avversario è il Forza e Costanza, che ospiterà la Bedizzolese per la dodicesima giornata di campionato.