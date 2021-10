Bedizzolese sconfitta dall’Orceana Calcio in Eccellenza: 0 a 2

La quarta giornata del campionato Eccellenza regala la vittoria all’Orceana Calcio, con la Bedizzolese uscita sconfitta dal confronto. 0 a 2 il punteggio finale, con entrambi i gol dell’Orceana siglati nel primo tempo e frutto di disattenzioni della Bedizzolese.

La squadra di casa, infatti, ha concesso il gol del vantaggio a Vitari al 25’ del primo tempo, sul finire della prima frazione di gioco ha inoltre subito il raddoppio firmato da Orsini al 44’. Di fatto la partita può dirsi conclusa al duplice fischio, alla ripresa del gioco, infatti, la Bedizzolese non mostra di poter tornare in partita e l’Orceana Calcio è brava a difendere il risultato raggiunto.

Un peccato la doppia ingenuità della squadra di casa, l’Orceana è stata ben lieta di approfittarne e con questi tre punti sale a quota 10 in classifica, distante solo due lunghezze dal Lumezzane, attualmente primo. La Bedizzolese invece, già reduce da un pareggio nella scorsa giornata, resta ancorata a 4 punti. Tuttavia, si è solo alla quarta giornata di campionato e ci sarà tutto il tempo per correggere errori e difetti della squadra. La quinta giornata, in programma domenica 17 ottobre, vede la squadra impegnata in trasferta sul campo della Governolese, a sua volta reduce da una sconfitta contro il Prevalle.