Bedizzolese in corsa playoff: vittoria casalinga contro la Governolese in Eccellenza

Ci si aspettava una vittoria e così è stato: la Bedizzolese vince in casa contro la Governolese per 2 reti a 0 e resta in orbita playoff, a quota 26 punti. I tre punti portati a casa sono fondamentali anche alla luce dello stop del Rovato, del Vobarno e del Prevalle, tutte squadre davanti alla Bedizzolese in classifica.

Allo stadio Siboni di Bedizzolese si è disputata la ventesima giornata di Eccellenza, girone C, arbitrata dal signor Sacchi e coadiuvato dagli assistenti Ferrais e Madaschi. Una partita che si è messa sui binari giusti per la Bedizzolese dopo i primi 16 minuti di gioco, quando Colosio manda in vantaggio la squadra di casa. La risposta della Governolese non è mancata, ha anzi collezionato due pericolose occasioni ma prima il palo e poi la difesa della Bedizzolese tengono il punteggio invariato.

Ritmi alti anche nel corso della ripresa, con diverse azioni offensive da entrambi i lati ma manca quel cinismo necessario per concludere in gol. La seconda rete della Bedizzolese arriva su calcio di rigore procurato da Colosio, è poi Fenotti a trasformarlo in rete.