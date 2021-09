Bedizzolese pronta all’esordio in Coppa Italia Eccellenza

La Bedizzolese arriva ai blocchi di partenza del campionato d’Eccellenza, girone C, con tanti nuovi innesti, sia nel gruppo squadra che a livello dirigenziale. Sulla panchina troviamo Stefano Tagliani, un ritorno dal momento che nella passata carriera di calciatore aveva già vestito la maglia del club. Il presidente Eraldo Vindico, in occasione della presentazione della squadra, sottolinea come la rosa attuale sia migliorata rispetto allo scorso anno, l’obiettivo primario però rimane la salvezza, non scontata dato il livello del campionato.

Il club ha iniziato la preparazione molto presto, il 2 di agosto, perché non ha ripreso il campionato dopo l’interruzione dovuta al covid-19, motivo per cui i giocatori hanno necessitato di un periodo maggiore per riprendere la dovuta confidenza con i ritmi di gioco.

Il primo impegno stagionale è domenica 5 settembre, la squadra è impegnata nella sfida con il Rovato Calcio valida per la fase a gironi della Coppa Italia Eccellenza. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 17 allo stadio comunale “Giovanni Battista Maffeis” di Rovato.