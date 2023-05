La Bedizzolese confermato Stefano Tagliani alla guida tecnica

Tempo di conferme in casa Bedizzolese. Dopo aver conquistato la salvezza nel campionato di Eccellenza, il club amaranto ha reso noto che Stefano Tagliani sarà la guida tecnica della prima squadra anche la prossima stagione. Oltre al tecnico è stato confermato anche tutto il suo staff.

Questo il comunicato della società:

“U.S. BEDIZZOLESE CALCIO comunica il proseguimento della collaborazione con il proprio Tecnico Stefano Tagliani. Anche per la Stagione 2023/2024 l’allenatore e il suo staff saranno alla guida della prima squadra che milita nel Campionato di Eccellenza”.

Il comunicato della società prosegue infine con una novità relativa alla formazione juniores che non sarà più allenata dal mister Massimo Petrone. Il suo sostituito sarà Francesco Este.

“Nell’ambito della riorganizzazione della nostra Attività agonistica nella Stagione 2023/2024 la guida della squadra Juniores Regionali U19 A è stata affidata al Sig. Francesco Este. U.S. Bedizzolese ringrazia il Sig. Massimo Petrone per il lavoro svolto in questi tre anni alla guida della nostra Juniores. Di Massimo, oltre alle capacità tecniche dimostrate, vanno senz’altro sottolineate le doti umane che ha messo a disposizione della nostra Società, auguriamo a Massimo un brillante futuro professionale. A Stefano e Francesco e a tutti i loro collaboratori auguriamo buon lavoro e i migliori successi per portare in alto i nostri colori”.