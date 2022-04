Bedizzolese chiamata a reagire dopo il pareggio interno nel recupero infrasettimanale: sfida al Carpenedolo

Allo stadio Siboni di Bedizzole è andato in scena il recupero della 16esima giornata di campionato, terminata con il punteggio di 1 a 1 tra Bedizzolese e Rovato. La squadra di casa sarà impegnata domani contro il Carpenedolo: l’imperativo è vincere, con l’obiettivo di uscire dal pantano della zona playout al più presto.

Entrambe le squadre hanno iniziato il match con il freno a mano tirato e il risultato del primo tempo è specchio di questo approccio: uno 0 a 0 con poche occasioni per entrambe le squadre. Il risultato si è poi sbloccato nel corso della ripresa, ad aprire le marcature è stato il Rovato con Minelli ma alla mezz’ora di gioco, con Bertoli, la Bedizzolese ha riportato il risultato in parità.

Un punto ciascuno, troppo poco per la Bedizzolese in questo momento della stagione: la squadra si trova in zona playout, a quota 33 punti. Il Ciliverghe però, che stando alla classifica attuale dovrebbe salvarsi, è sopra di un solo: le possibilità per uno stravolgimento ci sono tutte, la classifica resta cortissima. È perciò una motivazione per ottenere un risultato positivo nella sfida di domani contro il Carpenedolo, valida per la 29esima giornata.