Bedizzolese a quota 20 punti: la ripresa del campionato è prevista il prossimo 23 gennaio

Al giro di boa del campionato, la Bedizzolese si trova in una tranquilla posizione di metà classifica con 20 punti conquistati in 15 giornate. Condivide il punteggio con altre tre formazioni, due invece sono ferme a 19: un dato che evidenzia come il campionato sia tutto sommato molto equilibrato, eccezion fatta per il Lumezzane che sembra avere una marcia in più.

La Bedizzolese è a quota venti punti grazie a 6 vittorie, 7 sconfitte e 2 pareggi. Elevato è il dato riguardante i gol subiti, ben 27, a fronte di 26 reti realizzate: è tra le difese più perforate del campionato, insieme a Valcalepio e Governolese.

Mister Tagliani si è detto soddisfatto di questa prima parte di stagione, evidenziando come ci siano margini di crescita ulteriori: “Abbiamo avuto una crescita costante sia nei singoli che a livello di gruppo. I nostri giovani hanno acquisito esperienza e assorbito la giusta mentalità dai nostri vecchi. Continuiamo a lavorare con serenità e impegno continuando la nostra crescita senza affanno.”

Nell’ultima sfida dell’anno, disputata il 22 dicembre, la squadra è uscita sconfitta: ha avuto la meglio il Ciliverghe con il punteggio di 3 reti a 2. La doppietta di Fregoni per la formazione di casa non è bastata per portare a casa almeno un punto ed il Ciliverghe è tornato a casa con il bottino pieno. La ripresa del campionato è in programma il prossimo 23 gennaio, ore 14.30, contro il CazzagoBornato, non sono però da escludere ulteriori posticipi.