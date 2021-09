Basta un gol all’Ospitaletto: 3 punti contro la Voluntas Montichiari

Domenica 19 l’Ospitaletto è sceso in campo per la prima partita stagionale del campionato Promozione, la squadra è inserita nel girone D lombardo. La squadra ha sfidato la Voluntas Montichiari e il risultato finale è stato 1 a 0 per l’Ospitaletto, dando seguito al risultato positivo già maturato in Coppa Italia Promozione.

Il gol partita è arrivato su una conclusione di Faye, già decisivo in Coppa e ora evidenzia il suo essere un punto fermo della formazione guidata da Beccalossi. Parziale giustificazione per la Voluntas Montichiari sono le assenze soprattutto davanti: a guidare l’attacco infatti c’è un tridente composto solo da U23. L’unica rete della partita si ha dopo 15 minuti di gioco: Faye entra in area di rigore avversaria, si sposta sul lato sinistro e poi conclude di destro incrociando sul secondo palo. Dopo la rete, Faye indossa i panni dell’assistman ma in due occasioni manca il cinismo necessario: prima con Lozza, che colpisce di testa ma la palla termina fuori, e dieci minuti più tardi con Bracchi, la cui conclusione però viene respinta.

La Voluntas Montichiari, tuttavia, continua a giocare senza disunirsi troppo e nel secondo tempo, complici anche i cambi effettuati dal mister Bresciani, la squadra sfiora il pareggio in due occasioni. L’Ospitaletto invece nella ripresa non riesce a chiudere la gara, è questo il rammarico espresso dal mister Beccalossi al termine dell’incontro: “C’è da migliorare l’atteggiamento nella situazione di vantaggio: ho visto troppo rilassamento a centrocampo, poca cattiveria nel recupero del pallone.”