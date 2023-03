Barwuah trascina l’Ospitaletto alla vittoria contro il Ciliverghe

Trascinato da un’inarrestabile Enock Barwuah, l’Ospitaletto espugna il campo del Ciliverghe nell’anticipo del turno infrasettimanale. In vantaggio al 24’ con Bertacchi, la formazione allenata dal tecnico Espinal schiaccia sull’acceleratore e dopo cinque minuti raddoppia con il suo centravanti Barwuah che sale a quota 17 reti nella classifica marcatori. I gialloblù reagiscono e al 41’ riaprono la partita su calcio di rigore trasformato dall’ex Brescia Valotti. Nella ripresa le due squadre giocano a viso aperto, ma gli orange riescono a mantenere il vantaggio intatto fino al triplice fischio conquistando una vittoria importante che li proietta momentaneamente al terzo posto a quota 49 punti. Sconfitta pesante per il prosieguo della stagione, invece, per il Ciliverghe che rimane fermo a 40 punti e distante 8 lunghezze dalla zona play off.

Fonte immagine: pagina facebook A.C. Ospitaletto.