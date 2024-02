Bari-Feralpisalò | Probabili formazioni, convocati e dove vederla in tv

Dopo la sconfitta casalinga contro il Palermo, la Feralpisalò prosegue la sua rincorsa alla salvezza dal “San Nicola” dove affronterà il Bari del neo tecnico Iachini.

Pre partita e precedenti

Il Bari si presenta alla sfida reduce dalla vittoria per 3-1 conquistato sempre in casa contro il Lecco. In classifica la formazione pugliese occupa il dodicesimo posto a quota 30 punti, a più sulla Feralpi e a più 7 sulla zona play out.

Tra le due formazioni e il secondo incrocio in Serie B dopo il match d’andata (finito 3-3). I Leoni del Garda sono imbattuti nei tre precedenti contro i biancorossi tra la serie cadetta e il doppio confronto nei playoff di Serie C 2020/2021 (una vittoria e due pareggi).

Da inizio anno, soltanto il Venezia (12) ha segnato più reti della Feralpisalò in Serie B: 10, tuttavia soltanto una di queste è arrivata in trasferta, nell’1-1 del 3 febbraio contro la Reggiana.

Dove vederla

Bari-Feralpisalò sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio o, in alternativa, in streaming su Dazn e Sky Go.

I convocati

Questa, la lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura:

Portieri: 1 Pizzignacco, 18 Liverani, 61 Volpe. Difensori: 3 Tonetto, 17 Krastev, 19 Pilati, 23 Ceppitelli, 66 Bergonzi, 87 Martella, 94 Letizia. Centrocampisti: 8 Balestrero, 16 Fiordilino, 20 Zennaro, 27 Hergheligiu, 39 Kourfalidis, 70 Attys. Attaccanti: 9 Butić, 10 Di Molfetta, 11 Dubickas, 14 Compagnon, 28 Manzari, 91 La Mantia, 97 Felici, 99 Pietrelli. Non disponibili: Carraro, Giudici e Voltan. Diffidato: Felici. Aggregati alla Primavera: Pacurar e Verzeletti.

Le probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Vicari, Di Cesare, Ricci; Maita, Benali, Edjouma; Menez; Puscas, Nasti. Allenatore: Iachini.

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Zennaro, Di Molfetta, Felici; Compagnon, La Mantia. Allenatore: Zaffaroni.