Super Mario è tornato e l’ha fatto come lui meglio sa fare: segnando. Al ritorno in Turchia dopo una stagione nel campionato svizzero con il Sion, Balotelli ha trascinato l’Adana Demirspor alla vittoria contro l'Alanyaspor realizzando una doppietta.



All’attaccante bresciano è basta mezz’ora per ritrovare il feeling con il gol grazie a un preciso colpo di testa. Dopo soli due minuti dall’inizio del secondo tempo Balotelli ha poi firmato il raddoppio a tu per tu con il portiere. L’Adana Demirspor allenata da Patrick Kluivert ha poi chiuso la partita con le reti di Belhanda e Aydogan al 71’ e all’87’ (qui gli highlights della partita).



Ritorno in Süper Lig da incorniciare per Super Mario che con la doppietta personale ha portato la squadra al terzo posto alle spalle di Fenerbahce e Galatasaray. I gol di Balotelli con la maglia dell'Adana Demirspor salgono a 21, dopo i 19 realizzati nella stagione 2021-22.