Bagnolese: Claudio Cucchi subentra ad Ermanno Panina

Fulmine a ciel sereno in casa Bagnolese. La società neroverde, infatti, ha deciso di cambiare guida tecnica a tre giornate dal termine del campionato. Per Ermanno Panina, tornato a Bagnolo lo scorso luglio dopo aver prima vestito i panni da calciatore, è stata fatale la sconfitta subita nell’ultimo turno contro la Nuova Curtatone. La Bagnolese, inserita nel girone G di Prima Categoria, ha sin qui totalizzato 33 punti che attualmente consentirebbero la salvezza. La società bassaiola ha già individuato il suo sostituto in Claudio Cucchi che domenica farà il suo esordio in campionato contro la Virtus Manerbio.

Questo il comunicato del club sull’esonero:

“La società US Bagnolese comunica l'interruzione del rapporto di collaborazione con mister Ermanno Panina in qualità di responsabile tecnico della prima squadra. A mister Panina i ringraziamenti per la professionalità dimostrata e i migliori auguri per i suoi prossimi impegni sportivi”.

Di seguito il comunicato del club sull’annuncio del nuovo allenatore:

“La società US Bagnolese comunica di affidare il ruolo di responsabile tecnico della prima squadra a mister Claudio Cucchi. Restano nello staff tecnico della prima squadra il preparatore atletico Andrea Sardi e il preparatore dei portieri Diego Delazer”.