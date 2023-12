Attacco hacker al sito della Lega Nazionale Dilettanti

Da due giorni, con mercato di riparazione iniziato e l’imminente fine settimana calcistico, il server della Lega Nazionale Dilettanti che gestisce il portale istituzionale e anche quello riservato alle società è fuori uso, probabilmente a seguito di un attacco informatico.

Il comunicato della Lnd

“La seguente comunicazione per informarvi che attualmente siamo in fase di determinazione del problema accorso alle strutture nazionali di Datacenter, presso le sedi di Roma e di Milano, che ospitano anche i servizi LND e che sta determinando un blocco della funzionalità degli stessi. Precisiamo che il disservizio non è direttamente dipendente dalla volontà della Lega Nazionale Dilettanti e che, sia i tecnici della LND che i tecnici dei nostri partner, stanno lavorando freneticamente per dare una pronta risoluzione al disservizio. Seguiranno aggiornamenti”.

Le linee guida operative

Al fine di rendere continuità al servizio, in questo momento di indisponibilità delle procedure standard, il Comitato Regionale Lombardo della LND ha comunicato la modalità operativa di trasmissione delle pratiche di tesseramento, limitatamente ai soli calciatori/calciatrici e la procedura per la compilazione delle distinte di gara da impiegare solo nel corso di questo fine settimana.

Qui (trasferimenti) e qui (distinte) sono riportate tutte le informazioni necessarie.