L’Atletico Castegnato vince in casa contro il Ciliverghe: 4 a 1 finale

L’Atletico Castegnato è sceso in campo ieri pomeriggio per la sfida contro il Ciliverghe nel girone C del campionato Eccellenza. Il fischio d’inizio era in programma alle ore 15.30 presso il Campo sportivo comunale di Castegnato e l’arbitro designato era Guiotto, gli assistenti erano Damato e Bonicelli.

L’Atletico Castegnato inizia subito benissimo con un buon pressing e diverse trame offensive che si concretizzano già al 9’ del primo tempo: è Tettamanti a chiudere in rete e portare avanti l’Atletico. Il raddoppio arriva a metà della prima frazione di gioco, insacca Sorteni al 26’. Le squadre vanno dunque a riposo col punteggio di 2 a 0 per la compagine di casa.

Il ritorno sul terreno di gioco non vede sostanziali cambi nell’atteggiamento del Ciliverghe, che non riesce quasi mai a rendersi davvero pericoloso. L’Atletico Castegnato, nonostante il doppio vantaggio, non cessa la spinta offensiva e negli ultimi 5 minuti del secondo tempo insacca altri due palloni: prima Marrazzo al 40’ della ripresa e poi Vigani proprio allo scadere del tempo regolamentare. È Bosio al 47’ del secondo tempo a segnare il gol della bandiera per il Ciliverghe, che rende meno pesante il punteggio finale: 4 a 1 per l’Atletico.

La vittoria porta la squadra a 4 punti in classifica in attesa dello scontro con il Rovato Calcio, in programma il prossimo 3 ottobre.