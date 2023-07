Atletico Castegnato, ufficiale l’arrivo di Cristian Tzvetkov 

Nato a Modena il 28 giugno del 2000, Tzvetkov è un giovane attaccante con doppia nazionalità italo-bulgara. Cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, Tzvetkov ha disputato le ultime tre stagioni in Serie D con la maglia della Bagnolese collezionando 103 presenze condite con 22 gol e 10 assist. Giocatore dotato di una notevole tecnica e con ottima visione della porta, Tzvetkov è il primo rinforzo per il reparto offensivo del Castegnato guidato dal tecnico Ivano Guerra.

Di seguito le dichiarazioni del Direttore Generale Luigi Mancini e le prime parole di Cristian Tzvetkov da giocatore del Castegnato.

Luigi Mancini: «Con l’arrivo di Tzvetkov mettiamo un tassello importante al reparto offensivo. È un giocatore motivato, giovane e con l’abitudine del gol. Cristian ha tanta voglia di fare bene e inserirsi al meglio nel nuovo contesto dell’Atletico Castegnato e siamo convinti di aver inserito un giocatore importante che fa al caso nostro”.

Cristian Tzvetkov: “Ho parlato con il Presidente, il Direttore e il mister e ho conosciuto persone molto umili. Mi hanno presentato un bel progetto che faceva per me e ho deciso di accettare la proposta. Arrivo in una squadra neopromossa e so che ci sarà da lottare, ma la società sta costruendo una squadra molto competitiva e ce la metteremo tutta per puntare non soltanto a una salvezza tranquilla. Non vedo l’ora di conoscere i nuovi compagni e iniziare la preparazione con grande spirito e voglia di tornare in campo. La società mi ha voluto fortemente e questo è un aspetto fondamentale. Toccherà poi a me dimostrare il mio valore e ripagare la fiducia con tanti gol”.