Atletico Castegnato, ufficiale l’arrivo del bomber Massimiliano Pesenti

La Società Atletico Castegnato ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Massimiliano Pesenti per il suo trasferimento in franciacorta.

Nato a Treviglio il 13 aprile del 1987, Pesenti è cresciuto nel settore giovanile dell’Albinoleffe, squadra con la quale ha esordito in Serie B nella stagione 2005/06. Nel corso della sua carriera ha vestito la maglia celeste per 86 volte in più parentesi intervallate da altre esperienze in Serie C con le maglie di Prato, Canavese, Lumezzane, Reggiana, Pro Piacenza, Piacenza, Pisa, Padova, Arezzo e Pro Patria. Ben 17 stagioni disputate in campionati professionistici condite da oltre 300 presenze e 100 gol. Nell’ultima stagione Pesenti ha indossato la maglia del Sant’Angelo, squadra che ha disputato il campionato di Serie D girone A.

Giocatore esperto e forte fisicamente sarà immediatamente a disposizione del tecnico Ivano Guerra e del progetto Castegnato .

Di seguito le prime le prime parole di Massimiliano Pesenti da giocatore nerazzurro:

“Castegnato è l'ambizione e la convizione del Presidente. Lui mi ha chiesto di aiutare il suo Club ed io ho accettato subito. Voglio farlo divertire, gioire e mettere la mia esperienza a disposizione della sua società. Ho sempre giocato nel professionismo, per 17 stagioni, tranne la scorsa stagione con la mia prima parentesi in Serie D. Non posso dire d’essere esperto in categoria ma ho seguito spesso il girone B. Dobbiamo abituarci a lottare giorno per giorno in settimana. Obiettivi e ambizioni sono quelli di lavorare ogni giorno con la mentalità giusta, lavorare duro ogni settimana per raggiungere quanto prima l'obbiettivo della salvezza che la società merita. All'interno dello spogliatoio metterò tutta la mia solita ambizione, esperienza e fame. Cercherò di trasmettere anche il culto del lavoro, una mia consapevolezza maturata soprattutto negli ultimi anni che mi ha portato a curare ogni minimo dettaglio allo scopo di migliorare sempre. Ringrazio il Presidente e tutta la società per questa opportunità e non vedo l'ora d’iniziare e consocere l'ambiente, lo staff ed i compagni”.