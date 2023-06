Atletico Castegnato, Nicolò Esposito è il primo colpo di mercato

Il nuovo Atletico Castegnato prende forma. Dopo aver ufficializzato l’allenatore Ivano Guerra, la società franciacortina ha iniziato a rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato di Serie D. Il primo acquisto messo a segno è Nicolò Esposito, centrocampista classe 1992 proveniente dalla Castellanzese.

Di seguito il comunicato del club:

“Nato a Seriate il 15 maggio del 1992, Esposito è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta fino alla formazione Primavera. La sua prima esperienza nel mondo dei grandi è subito in Serie C con il Pontedera, squadra con cui vince il campionato. Centrocampista esperto e duttile, Esposito vanta oltre 300 presenze in Serie D collezionate vestendo le maglie di Pergolettese, Giulianova, Mapello, Caravaggio, Olginatese, Seregno e Real Calepina. Nell’ultima stagione e mezza ha vestito la maglia della Castellanzese con la quale ha raggiunto l’obiettivo salvezza nel girone A di Serie D. Giocatore abile con i piedi e forte fisicamente sarà a disposizione del tecnico Ivano Guerra per la prossima stagione. Per Esposito si tratta della prima esperienza in terra bresciana.

A Nicolò, un caloroso benvenuto dalla Società Atletico Castegnato”.

Di seguito le dichiarazioni del presidente Maurizio Imperiale:

“Abbiamo mirato alcuni giocatori e Nicolò Esposito lo volevamo fortemente con noi. Vogliamo costruire una squadra ben strutturata, con giocatori importanti e di valore. Siamo felici di aver raggiunto l’accordo con Nicolò perchè per noi è molto importante”.

Queste, invece, le prime parole da calciatore del Castegnato di Nicolò Esposito:

“È la mia prima esperienza nel bresciano e sono molto contento di aver accettato la proposta del Castegnato perchè mi hanno voluto a tutti i costi. Questo è un aspetto molto importante, inoltre la società mi ha fatto capire che vuole lavorare seriamente perciò non ho impiegato molto tempo a scegliere. Nel campionato appena concluso ho disputato il girone A, ma poi ho sempre disputato il girone B. Nell’A conta molto di più il fisico, mentre nel B le squadre provano molto di più a giocare a calcio e per questa ragione lo preferisco. Detto questo, a far la differenza sarà sempre il carattere. Insieme ai nuovi compagni daremo il massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati e arrivare più in alto possibile”.

In foto (da sinistra a destra): il direttore generale Luigi Mancini, Nicolò Esposito e il presidente Maurizio Imperiale.