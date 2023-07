Atletico Castegnato, Manuel Tirelli ufficiale dalla Vighenzi

La Società Atletico Castegnato ha ingaggiato un nuovo giocatore: si tratta del giovane centrocampista Manuel Tirelli. Nato il 14 luglio del 2005, Tirelli arriva dalla Vighenzi, società con cui ha disputato il campionato Under 17. Nel campionato appena concluso è stato un punto di riferimento per la squadra e ha saputo mettere in mostra le sue qualità. Tirelli è una quota giovane e di grande prospettiva su cui la società ripone molta fiducia.