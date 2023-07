Atletico Castegnato, Jacopo Chini riconfermato tra i pali

La Società Atletico Castegnato ha comunicato con soddisfazione di aver rinnovato per un’altra stagione il rapporto con il portiere Jacopo Chini che nella passata stagione è stato protagonista della cavalcata vittoriosa in Coppa Italia.

Il portiere classe 2001 originario di Mantova ha esordito in prima squadra proprio con il Castegnato quando giocava in Promozione. Insieme continueranno l’avventura sportiva che ha portato a il club del presidente Maurizio Imperiale a disputare la prima e storica stagione in Serie D. Atleta professionale e uomo spogliatoio nonostante la giovane età, Chini sarà a disposizione del mister Guerra e di tutto l’ambiente franciacortino che ha imparato a conoscerlo e stimarlo per le doti calcistiche e umane.

Di seguito le dichiarazioni di Jacopo Chini dopo il rinnovo per un’altra stagione con l’Atletico Castegnato:

“Ho molta voglia di ricominciare e provare una nuova categoria come a Serie D. Darò il massimo insieme ai miei compagni per raggiungere gli obiettivi fissati dalla società. Sono contento di aver rinnovato e farò del mio meglio per aiutare la squadra e tutto l’ambiente che conosco molto bene. Sono a Castegnato da cinque anni, qui ho fatto il mio esordio in prima squadra nel campionato di Promozione e dalla prossima stagione affronteremo la Serie D. Posso solo ringraziare la famiglia Imperiale, sono entusiasta di questa nuova avventura che affronteremo e farò del mio meglio come ogni anno per ricambiare l’affetto e la fiducia”.