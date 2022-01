Atletico Castegnato, Eccellenza: in arrivo quattro nuove pedine per rinforzare la squadra

Girone C

Eccellenza Lombardia Girone C

L’Atletico Castegnato si trova in decima posizione nella classifica del campionato Eccellenza, girone C. 5 vittorie, 5 sconfitte e 4 pareggi sono i risultati portati a casa dalla squadra fino a questo momento, 25 i gol messi a segno ma ben 23 quelli subiti. Per migliorare la rosa e cercare maggior equilibrio, la dirigenza del club è intervenuta sul mercato con quattro nuovi innesti.

Biazzetto Thiago, classe 1995, va a rinforzare il centrocampo insieme a Chimezie: Thiago in passato vanta esperienza nel Calcio pavonese e nel Voluntas Montichiari; Chimezie invece, classe 1994, ha giocato in precedenza a Rodengo Saiano, nel Navecortine e nello Sporting Club Brescia. Gli altri due innesti invece riguardano la difesa: Simone Lazzaroni e Bruno Diego. Il primo, classe 1990, ha maturato esperienza nel Castiglione, nello Sporting Desenzano e nel Cazzago Bornato Calcio; il secondo, classe 2011, ha giocato in precedenza nella Sambenedettese.