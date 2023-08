Atletico Castegnato, superato il Desenzano nel primo derby bresciano di Serie D

Terza uscita stagionale per i nerazzurri e prima partita casalinga per il Castegnato che tra le mura amiche dello Stadio Comunale ha affrontato i pari categoria del Desenzano. La differenza atletica si nota sin dalle prime battute e al 21’ arriva il vantaggio a favore dei franciacortini: angolo di Lancini, spizzata di testa di Pesenti sul secondo palo e deviazione in rete. Poco più tardi Randazzo ha l’occasione per offrire un assist perfetto sul secondo palo, ma preferisce calciare mancando di un soffio la porta.

Nella ripresa il Desenzano pareggia subito i conti con un tiro-cross di NIccolai, ma il Castegnato non si perde d’animo e nel giro di sette minuti prima si riporta in vantaggio con Randazzo e poi allunga su azione d’angolo con Fenotti. La partita si gioca su buoni ritmi e nell’ultimo quarto d’ora Pinardi accorcia le distanze per i gardesani con una bordata da fuori area. Nei minuti finali Esposito potrebbe allungare nuovamente in contropiede, ma a tu per tu con il portiere calcia centralmente. Senza minuti di recupero termina la partita con il punteggio di 3 a 2 per il Castegnato.

IL TABELLINO

ATLETICO CASTEGNATO – DESENZANO 3-2

(21’ Pesenti, 62’ Randazzo, 69’ Fenotti - 50’ Niccolai, 77’ Pinardi)

ATLETICO CASTEGNATO PRIMO TEMPO (4-3-3): Malaguti; Cherubini, Soragna, Lancini, Menni; Tirelli, Esposito, Scalmana; Randazzo, Pesenti, Costanzo. Allenatore: Guerra.

DESENZANO PRIMO TEMPO (3-4-3): Edo; Pirola, Zucchini, Alborghetti; Quaini, GUarneri, Forlani, Lorini; Spaviero, Brighenti, Floriano. Allenatore: Tacchinardi.

ATLETICO CASTEGNATO SECONDO TEMPO (4-1-4-1): Malaguti (67’ Cirimbelli); Cherubini (55’ Ziglioli), Soragna (68’ Lonati, Fenotti, Menni (68’ Lancini, 87’ El Asli); Maspero; Randazzo, Tirelli (63’ Magrograssi), Scalmana (68’ Esposito), Bellandi; Ologungbiri. Allenatore: Guerra.

DESENZANO SECONDO TEMPO (3-4-3): Tommasi; Ventura, Mor, Armati; Niccolai, Ferrari, Pinardi, Donarini; Bianchetti, Spaviero (61’ Chiappini), Bassini. Allenatore: Tacchinardi.