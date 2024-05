Brescia, l’assessore Cantoni scrive a capitan Bisoli ed elogia il club

L'assessore allo Sport del Comune di Brescia, Alessandro Cantoni, ha inviato una lettera al capitano del Brescia Calcio, Dimitri Bisoli, con la richiesta di leggerla a tutta la squadra. Nella lettera, Cantoni ha espresso i suoi ringraziamenti al presidente Cellino e a Rolando Maran, definendoli "pilastri di questo club" e riconoscendo il loro impegno verso il raggiungimento dei successi.

Cantoni ha poi esortato la squadra a "scendere in campo con l'anima del guerriero e il cuore del poeta", invitandoli a lottare con la tenacia della Leonessa, simbolo della città di Brescia, e con la grazia delle rondinelle che volteggiano nel cielo. Ha infine rivolto un pensiero a Fabrizio Paghera, recentemente colpito dalla perdita della madre, incoraggiandolo a trovare una forza interiore in questo momento difficile.

Il Brescia Calcio ha ringraziato l’assessore Cantoni per il suo messaggio, auspicando che tutti i cittadini bresciani possano adottare questo spirito positivo per iniziare un nuovo percorso insieme. Questo scambio cordiale ha segnato un momento di unione tra il club di calcio e l'Amministrazione comunale, rappresentando un'occasione di collaborazione che va al di là delle freddezze passate nei rapporti tra le due parti.

La lettera integrale dell’assessore Alessandro Cantoni

Caro Capitano Dimitri Bisoli,

Invio a Lei questo mio pensiero pregando di leggerlo a tutta la sua, la nostra squadra: in questo momento cruciale, mentre ci avviciniamo al termine di una stagione intensa il mio pensiero e il mio incoraggiamento volano verso te, il nostro capitano, e verso tutti i tuoi valorosi compagni del Brescia Calcio. Voi, che con le vostre gesta in campo scrivete la storia di questa gloriosa squadra siete i custodi di un'eredità di passione e determinazione che ha radici profonde nel cuore di Brescia.

Voglio innanzitutto esprimervi il mio più sincero sostegno, esteso a tutto il team: Presidente e Mister, pilastri di questo club che con impegno e dedizione hanno tracciato la rotta verso i successi che oggi ambiamo a raggiungere fino all'ultimo

uomo della famiglia Brescia, nessuno escluso. La nostra storia, come sapete, è un tessuto ricamato con i fili d'oro delle leggende come Alessandro Altobelli, Hagi, Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Pep Guardiola Luca Toni, Andrea Caracciolo e tantissimi altri, ciascuno dei quali ha portato il proprio unico talento e spirito alla nostra causa.

Ora è il vostro turno di tesserne le nuove trame. Ora è l'occasione giusta. Mentre leggete queste righe, pensate solo per un attimo come molti di voi abbiano iniziato a calciare un pallone da bambini, con gli occhi colmi di sogni grandiosi e il desiderio ardente di scalare le vette del calcio mondiale. Ogni passo che avete compiuto finora è stato un mattone posato su questo sentiero di aspirazioni, un percorso lastricato di sacrifici, gioie, sudore e qualche inevitabile lacrima. Nelle prossime partite vi chiedo di scendere in campo con l'anima del guerriero e il cuore del poeta, di giocare ogni minuto come se fosse un frammento di tempo sospeso, un momento in cui ogni passaggio, ogni tiro, ogni salvataggio diventa una pennellata su un vasto affresco che celebra la nostra amata città Che il vostro gioco sia un inno alla nostra Brescia, un canto di coraggio e di orgoglio che risuona nelle tribune toccando i cuori di tutti i tifosi che, come me, credono fortemente in Voi. Lottate con la tenacia della Leonessa, simbolo della nostra città ma anche con la grazia delle rondinelle che volteggiano nel cielo, dimostrando che credere in qualcosa di bello non è solo un sogno ma una meta che insieme possiamo raggiungere. Con fiducia nella vostra forza e con immenso orgoglio nel cuore vi auguro il meglio per questo finale di stagione.

Brescia è con Voi. Un abbraccio forte a Paghera: vedrai caro Fabrizio, che avrai una forza in più dentro di te.

Forza Brescia, sempre e comunque.