Feralpisalò, numeri e statistiche della partita contro l’Ascoli

Questa sera, martedì 29 agosto, i Leoni del Garda scenderanno in campo alle ore 20:30 allo stadio “Del Duca” di Ascoli Piceno per disputare la terza giornata del campionato di Serie B. Nessun precedente tra le due squadre che si affrontano per la prima volta nella loro storia.

Queste alcune curiosità e statistiche raccolte da Opta Sports:

Ecco alcune curiosità sulla prossima sfida di campionato, la terza giornata di Serie BKT, in programma domani sera allo stadio Del Duca di Ascoli Piceno:

• Questo sarà il primo incontro ufficiale tra Ascoli e Feralpisalò considerando tutte le competizioni.

• Nelle ultime sette gare di campionato contro avversarie neopromosse, l’Ascoli non ha mai ripetuto lo stesso risultato (3V, 1N, 3P) e arriva al match avendo vinto l’ultima di queste (1-0 v Südtirol) il 15 aprile scorso.

• L'Ascoli ha chiuso lo scorso campionato con tre vittorie nelle ultime quattro partite casalinghe (1N), tanti successi quanti nelle precedenti 15 gare interne nella competizione (5N, 7P).

• La Feralpisalò ha perso le ultime due trasferte di campionato, tra Serie B e Serie C e non subisce almeno tre sconfitte esterne di fila in campionato da marzo 2022 (quattro in quel caso).

• L'Ascoli ha ricevuto 14 cartellini rossi tra questo e lo scorso campionato, più di ogni altra squadra in Serie B nel parziale; in questa stagione ha già avuto quattro espulsioni.

• L'Ascoli non ha ancora trovato il gol in questo campionato e finora nessun calciatore della squadra ha tentato più di due conclusioni, considerando entrambe le partite disputate: a quota due tiri Vincenzo Millico, Pablo Rodríguez e Pedro Mendes.

• Marco Sau ha segnato sei gol contro l'Ascoli in Serie B, incluso il suo ultimo nella competizione, il 18 settembre 2021; la squadra bianconera è quella contro cui ha realizzato più reti in cadetteria (almeno tre in più che contro qualsiasi altra squadra nella competizione).