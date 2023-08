Feralpisalò, ad Ascoli arriva la terza sconfitta

Allo stadio “Del Duca” di Ascoli Piceno la Feralpisalò rimedia la terza sconfitta in campionato. Con il punteggio di 3 a 0, infatti, i bianconeri si sono aggiudicati la partita che, a eccezione dei primi minuti, li ha visti padroni del campo.

L’inizio di partita sembra essere promettente per i verdeblù che partono forte creando subito diverse azioni offensive: prima con Buti? che colpisce di sinistro da un corner ma la palla termina tra le mani di Viviano e poi con Felici che scambia con Di Molfetta e poi fa partire un destro centrale che il portiere bianconero blocca. Con il passare dei minuti, però, l’Ascoli aumenta il ritmo e inizia a conquistare campo, ma deve fare i conti con Pizzignacco bravo in due occasioni a salvare la propria porta. È però il preludio del gol che arriva poco prima della mezz’ora: da calcio piazzato Manzari pesca in area Mendes di testa firma l’1 a 0. La Feralpisalò accusa il colpo e dopo due minuti subisce il raddoppio realizzato dall’ex Brescia Rodriguez che in scivolata sfrutta al meglio il cross rasoterra di Giovane.

Nella seconda frazione i verdeblù faticano a rendersi pericolosi e così l’Ascoli può gestire il vantaggio senza troppi affanni. Al 73’ Pizzignacco si fa trovare pronto sulla conclusione di Rodriguez, ma quattro minuti più tardi i padroni di casa allungano ancora: Balestrero tocca in area con la mano il tiro di Caligara e l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Pedro Mendes con freddezza non sbaglia. L’ultima occasione della partita è a tinte verdeblù con Sau che ci prova sugli sviluppi di un angolo ma la palla esce sopra la traversa.

Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio del direttore di gara che manda le due squadre negli spogliatoi.

Nella giornata di mercoledì i Leoni del Garda si alleneranno a Roma in vista della quarta giornata che li vedrà impegnati sabato alle 18:30 allo stadio “Renzo Barbera” contro il Palermo.

IL TABELLINO

Ascoli (4-3-2-1): Viviano; Adjapong (51’ Caligara), Botteghin, Bellusci, Giovane; Masini (86’ Kraja), Gnahoré, Falzerano (86’ Cosimi); Manzari (72’ Millico), Rodriguez (86’ D’Uffizi); Mendes. A disposizione: Barosi, Bolletta, Haveri, Cozzoli, Kraja, Büchel. Allenatore: Viali.

FERALPISALÒ (4-3-3): Pizzignacco; Ferrarini, Ceppitelli, Pilati, Tonetto; Hergheligiu (46’ La Mantia), Carraro (46’ Fiordilino), Balestrero; Felici (83’ Parigini), Buti? (59’ Sau), Di Molfetta (75’ Compagnon). A disposizione: Minelli, Volpe, Bacchetti, Bergonzi, Martella, Musatti, Gjyla. Allenatore: Vecchi.

ARBITRO: Collu di Cagliari.

ASSISTENTI: Laudato di Taranto; Politi di Lecce.

RETI: 29′ Pedro Mendes, 31′ Rodriguez, 77′ rig. Pedro Mendes.

AMMONIZIONI: Balestrero, Ceppitelli, Pilati.

NOTE: Angoli 7-3. Recupero 1’-5’.