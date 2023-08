Ascoli-Feralpisalò, le dichiarazioni pre partita del mister Stefano Vecchi

Questa sera i Leoni del Garda scenderanno in campo alle ore 20:30 allo stadio “Del Duca” di Ascoli Piceno per disputare la terza giornata del campionato di Serie B.

Queste le parole del pre partita rilasciate dal tecnico verdeblù Stefano Vecchi:

“È una partita in cui entrambe abbiamo bisogno di fare risultato. Loro partono con ambizioni diverse, dopo due sconfitte si ritrovano a giocare in casa, quindi saranno vogliosi di cambiare il loro trend e allo stesso modo anche noi. Dobbiamo continuare a portare avanti la nostra identità e migliorare in alcune situazioni rimanendo il più possibile in partita in ogni minuto della gara”.